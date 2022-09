Stiri pe aceeasi tema

- Ghețarul Thwaites contribuie deja cu aproximativ 5% la creșterea globala a nivelului marii. Topirea completa a sa ar duce la creșterea cu aproximativ 3 metri a nivelului marilor și oceanelor. Intr-un studiu publicat in revista Nature Geoscience, oamenii de știința au cartat gradul de topire a ghețarului,…

- Ghețarul Thwaites, supranumit „ghețatul apocalipsei”, din cauza riscului ridicat de a se descompune, prezinta riscul de a se topi intr-un ritm accelerat in anii urmatori, avertizeaza oamenii de știința, ceea ce ar amenința nivelul oceanului planetar. Ghețarul, care poate crește nivelul oceanului planetar…

- Taiwanul a avertizat, miercuri, ca va trece la actiuni de aparare si contraatac pentru respingerea incursiunilor militare chineze, dar Administratia de la Beijing a reamintit ca Taiwanul este provincie chineza, in timp ce Statele Unite au semnalat din nou sustinere pentru Taipei. Fii la curent…

- Ministerul Apararii din Rusia a publicat o harta cu zonele care ar putea fi afectate de radiații in cazul eliminarii a 25% dintr-un reactor nuclear de la Zaporojie. In zona centralei au fost mai multe explozii in ultimele zile, iar Rusia și Ucraina se acuza reciproc. De altfel, tot astazi Rusia a refuzat…

- Continue reading Rezultatul interviului la concursul organizat la sediul Ministerului Sportului in data de 12.08.2022 (proba scrisa) in vederea ocuparii unor functii publice de executie vacante din cadrul Serviciului Comunicare si Relatii cu Publicul – aparatul propriu al Ministerului Sportului at Info…

- Fotbalul din SuperLiga Romaniei traiește in mare parte din drepturile de televizare, dar Adrian Mititelu vrea sa spulbere acest contract. Patronul formației FCU Craiova spune ca echipele nu și-au primit banii și vrea rezilierea ințelegerii care valoreaza 140 de milioane de euro. Omul de afaceri susține…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, despre efectele secetei asupra culturilor, ca avem suficient grau pentru consum propriu si pentru a exporta, iar in ceea ce priveste culturile de porumb si floarea soarelui, nu exista motive de ingrijorare, pentru ca exista cantitati suficiente astfel incat sa…

- Rusia vorbește despre un nou „G8” format din țarile care nu participa la sancțiunile economice impuse impotriva sa de statele occidentale și aliații sai, și care are un PIB pe cap de locuitor cu 24,4% mai mare decat „vechiul grup”, scrie publicația ucraineana Pravda. Fii la curent cu cele…