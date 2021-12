Gheorghiță vorbește în limba romani pentru a transmite un mesaj pro-vaccinare împotriva COVID-19 „Na dara! Na-i chanci nasul, hai te cheras o vaccino!” adica „Nu te teme! Nu e nimic rau! Hai sa facem vaccinul!”, este mesajul in limba romani transmis de Valeriue Gheorghița, șeful CNCAV, odata cu lansarea unei campanii pro-vaccinare a Agenției Naționale pentru Romi. ​Agentia Naționala pentru Romi (ANR) lanseaza o campanie de incurajare a vaccinarii in comunitațile de romi, ca urmare a procentului mic de persoane vaccinate in aceasta comunitate, așa cum se intampla pe tot teritoriul Romaniei. “In calitate de președinte al ANR, ii mulțumesc d-lui Valeriu Gheorghița, pentru implicarea ii campania… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

