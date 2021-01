Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, s-a vaccinat luni dimineata impotriva Covid-19. Alaturi de el s-a vaccinat și personalul din cadrul DSU, la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgența „Prof. dr. Dimitrie Gerota” București.

- 345 de persoane din sistemul medical județean au fost imunizate miercuri, in cea de-a treia zi a campaniei de vaccinare anti-COVID, au transmis reprezentanții DSP Alba. Alte 327 de persoane sunt programate sa se vaccineze joi, 7 ianuarie. Potrivit DSP Alba, miercuri, 6 ianuarie, in a treia zi a campaniei…

- "Cei de la DSP au incercat sa afle care este situația. Ce am ințeles eu de la DSP este ca au vaccinat doar medici și personal medical, ceea ce este absolut conform cu legea. Eu cred așa: omul nu a greșit cu nimic, pentru ca a vaccinat doar medici și personal medical. A respectat toate regulile și a…

- Primul oficial din Romania care s-a imunizat impotriva Covid-19 este Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Valeriu Gheorghița a fost vaccinat la centrul amenajat in policlinica Spitalului Militar Central din București. Timp de 15 minute de la vaccinare, Valeriu Gheorghița…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a facut in aceasta dimineața prima doza a vaccinului COVID, in centrul de vaccinare amenajat in policlinica Spitalului Militar Central din București.Dupa ce a facut vaccinul, Gheorghița a stat, conform procedurilor 15 minute intr-un…

- Colonelul medic dr. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare si medic primar boli infectioase la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Carol Davila”, s-a vaccinat marti impotriva virusului COVID-19. CITEȘTE ȘI…A decedat o actrița a Teatrului Alexandru Davila Medicul…

- Colonel medic dr. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare si medic primar boli infectioase la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Carol Davila", s-a vaccinat marti impotriva COVID-19

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, va fi vaccinat marti, la Centrul de vaccinare pentru COVID 19 amenajat in cadrul Ambulatoriului Integrat al SUUMC Bucuresti.Colonel medic dr. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare si medic primar boli infectioase…