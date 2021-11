Stiri pe aceeasi tema

- "Nu este admisibil sa toleram decese, sute de decese, care altfel ar fi putut fi prevenite. Evident ca in acest moment avem cateva masuri la indemana, nu sunt foarte multe, dar ele si-au dovedit eficienta. Cea mai importanta dintre aceste masuri ramane vaccinarea impotriva COVID-19, iar din acest punct…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta impreuna cu Thierry Breton, comisarul european pentru Piata Interna, ca masurile luate in contextul pandemiei nu au cum sa fie populare. „In toata acesta perioada, toate masurile…

- Coordonatorul CNCAV, Valeriu Gheorghita, sustine ca nu este admisibil sa toleram sute de decese din cauza COVID, care altfel ar fi putut fi prevenite, precizand ca rolul certificatului verde digital este de triaj epidemiologic.

- Valeriu Gheorghita: Nu este admisibil sa toleram sute de decese, care altfel ar fi putut fi prevenite Valeriu Gheorghita: Nu este admisibil sa toleram sute de decese, care altfel ar fi putut fi prevenite. Masurile luate nu au cum sa fie masuri populare Medicul militar, Valeriu Gheorghita, coordonatorul…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, sustine ca nu este admisibil sa toleram sute de decese din cauza COVID-19, care altfel ar fi putut fi prevenite, precizand ca rolul certificatului verde digital este de triaj epidemiologic. Valeriu Gheorghita a declarat, joi,…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, sustine ca nu este admisibil sa toleram sute de decese din cauza COVID-19, care altfel ar fi putut fi prevenite, precizand ca rolul certificatului verde digital este de triaj epidemiologic. Valeriu Gheorghita a declarat, joi,…

- Dr. Valeriu Gheorghița a spus ca ”faptul ca avem aceasta inconsecventa in decizii nu face bine”, subliniind ca este puțin probabil ca Romania sa ajunga la o rata de vaccinare de 70% pana la sfarșitul anului, in cazul in care legea privind introducerea certificatului verde pentru unele categorii profesionale…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid, Valeriu Gheorghita, a vorbit despre noile restricții care vor fi implementate pentru persoanele care nu și-au administrat vaccinul. In opinia lui Gheorghița, introducerea Certificatul verde in Romania nu este o masura discriminatorie. „Eu cred ca suntem…