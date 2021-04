Gheorghe Zamfir a implinit de curand 80 de ani, iar cu ocazia aniversarii sale, maestrul naiului a facut cateva marturisiri emoționante despre soția sa, Nicoleta Beca. Gheorghe Zamfir a implinit 80 de ani in data de 6 aprilie. Cu aceasta ocazie, celebrul artist a vorbit, intr-un interviu realizat de Iuliana Tudor la TVR 1, de legatura speciala pe care o are cu soția sa, Nicoleta Beca. Cei doi formeaza un cuplu de aproape 13 ani, iar in 2015 s-au casatorit. „Daca nu ar fi fost ea, eu nu ajungem azi la 80 de ani. Ea este o misionara alaturi de Gheorghe Zamfir. Ea a fost trimisa de Dumnezeu pentru…