Stiri pe aceeasi tema

- "Ianis a ajuns la Rangers pentru ca nu juca la Genk. Eu cred ca este un pas inaiinte, pentru ca pleaca la o echipa cu un antrenor legendar, o echipa de top, o echipa care este obiisnuita sa joace in cupele europene an de an, insa de acum incolo totul va tine numai de Ianis. Antrenorul si l-a dorit mult,…

- Presedintele clubului de fotbal FC Viitorul, Gheorghe Popescu, a declarat, vineri, ca jucatorul Ianis Hagi a plecat de la gruparea belgiana Genk pentru ca nu juca si a catalogat transferul acestuia in Scotia, la Glasgow Rangers, drept "un pas inainte". "Ianis a ajuns la Rangers pentru…

- Ianis Hagi (21 de ani) a fost prezentat oficial in tricoul noii sale formații, Glasgow Rangers. Ianis Hagi a fost imprumutat de Rangers de la Genk pana la finalul sezonului in curs. Vicecampioana Scoției trebuie sa plateasca 5 milioane de euro pentru transferul definitiv al internaționalului roman.…

- Ianis Hagi (21 de ani) va efectua astazi vizita medicala la Glasgow Rangers. Internaționalul roman va fi imprumutat de la Genk, cu o opțiune de cumparare in vara in valoare de 5 milioane de euro. Va fi titular Ianis la Rangers? Steven Gerrard folosește un sistem 4-3-3 la Rangers. In centrul atacului,…

- Publicații idn Belgia și Scoția anunța ca zilele lui Ianis Hagi în campionatul din Belgia sunt numarate, iar internaționalul român va fi împrumutat de RC Genk pâna la finalul sezonului în curs, transmite News.ro.The Scotsman scrie ca Hagi are doar sase meciuri jucate…

- Ianis Hagi va fi imprumutat la faimoasa echipa Glasgow Rangers pana la finalul acestui sezon, dupa ce antrenorul scotienilor, celebrul Steven Gerrard, a insistat pentru aducerea mijlocasului roman, scriu belgienii de la hln.be. Intrebarea cea mare este daca Ianis va face fața la Rangers, daca el nu…

- Tanarul international roman Ianis Hagi ar urma sa fie imprumutat de echipa sa actuala, Genk, campioana Belgiei, in Scotia, la Glasgow Rangers, formatie pregatita de Steven Gerrard, scris gsp.ro, citand surse din Belgia.In varsta de 21 de ani, Ianis, fiul lui Gica Hagi, a fost transferat de Genk in iulie…

- Ianis nu a convins la Genk, mai ales de la venirea noului antrenor, Hannes Wolf, care nu l-a inclus nici in lot la ultima partida, contra lui Gent, asa ca si clubul si jucatorul ar cauta o schimbare. Presa din Belgia scrie joi ca Genk ar vrea sa-l imprumute pe fiul lui Gica Hagi, iar conform informatiilor…