- Deputatul PNL Gheorghe Pecingina a anuntat, miercuri, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca pe acciza la carburanti se fac calcule si se fac simulari la Ministerul de Finante, privind o posibla reducere a acesteia. El a mentionat ca sunt discutii si ca in scurt timp vor iesi liderii coalitiei…

- Ministrul de Interne, secretarul general al PNL Lucian Bode a declarat, miercuri, despre propunerile inaintate de PSD privind modificarea Codului Fiscal, ca tot ceea ce se va aplica de la 1 ianuarie 2023 va fi prezentat public pana cel tarziu la 1 iulie, el aratand ca este posibil ca Guvernul sa…

- Ministrul de Interne, secretarul general al PNL Lucian Bode a declarat, miercuri, despre propunerile inaintate de PSD privind modificarea Codului Fiscal, ca au fost mai multe sedinte ale coalitiei si sunt la nivel de discutii. Tot ceea ce vrem sa aplicam de la 1 ianuarie 2023 va fi prezentat public…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a incurcat din nou in vorbe, luni, in Parlament, la citirea unui discurs cu ocazia Zilei Naționale a Supraviețuitorilor de Cancer. „Statul roman trebuie sa abandoneze dialogul și..Nu! Statul roman nu trebuie sa abandoneze dialogul și sprijinul pentru supraviețuitorii afecțiunilor…

- 26 de persoane au fost ucise intr-un accident in regiunea Rivne, in vestul Ucrainei. In accident au fost implicate un autobuz, un microbuz și un TIR cu carburanți care a explodat dupa impact, a anunțat miercuri Ministerul de Interne.

- „Eu am spus ca astazi suntem aici si trebuie sa ne asumam niste masuri pentru ca rata inflatiei este mare, estimarile arata ca economia va incetini anul acesta fata de estimarile de la inceputul anului. La inceputul anului trecut estimam o crestere economica de 4%, am terminat cu o crestere economica…

- ”Eu am spus inca din urma cu doi ani de zile, sunt colegi in Parlamernt, in special de la USR, care nu au inteles acest lucru, propunerea de lege offshore va fi asumata prin lege in Parlament, prin depunerrea unei legi in Parlament. La nivelul coalitiei se lucreaza la o formula de modificare a legii…