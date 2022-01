Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Marmureanu, personalitate marcanta in tabloul cercetarii romanești din domeniul seismologiei, a fost intrebat cand va avea loc un „mare cutremur” in Romania, in contextul in care duminica a avut loc un seism in zona Vrancea. „Este adancimea clasica pentru Vrancea. Pot sa va asigur…

- Cand va fi urmatorul mare cutremur in țara noastra. Gheorghe Marmureanu, fostul director onorific al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), a facut declarații. Specialistul a dezvaluit și care este cea mai sigura zona geografica a țarii, din punct de vedere…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs, duminica, in judetul Buzau. Seismul a avut loc la adancimea de 130 de kilometri. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta producerea seismului de 3,7 in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Cutremurul s-a produs la adancimea…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs, duminica, in judetul Buzau. Seismul a avut loc la adancimea de 130 de kilometri. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta producerea seismului de 3,7 in zona seismica Vrancea, județul Buzau.Cutremurul s-a…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs, marti dupa-amiaza, in judetul Prahova. Seismul s-a produs la adancimea de 130 de kilometri. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta producerea seismului de 3,2 in zona seismica Vrancea, județul Prahova.Citește…

- Cutremur in Romania UPDATECutremurul s a reevaluat la de 3.4 pe scara Richter, la adancimea de 121.90 km.In ziua de 28 Decembrie 2021, la ora 13:53:05 ora locala a Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adancimea de 122km.Potrivit, Institutului…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 s-a produs luni in judetul Vrancea. Seismul a avut loc la adancimea de 88 de kilometri, arata Mediafax. Conform Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul cu magnitudinea 3,6 s-a produs la ora 9.22, in judetul Vrancea.…

- Cutremur de suprafața in județul Cluj, cu magnitudinea de 2,1 grade Un cutremur de suprafața cu magnitudinea 2,1 a avut loc joi in județul Cluj. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc joi la ora 11.32 in județul Cluj, in Transilvania. Seismul…