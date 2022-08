Gheorghe Ialomițianu: Va fi o rectificare bugetară pentru supraviețuire Rectificarea bugetara va fi una pentru supraviețuire, a declarat Gheorghe Ialomițianu, vicepreședinte PMP și fost ministru de finanțe. Fostul ministru considera ca, deși va fi pozitiva, va fi „o rectificare pentru supraviețuire”, „E o rectificare pozitiva, pentru ca se vor mari cheltuielile bugetare, dar va fi o rectificare pentru supraviețuire, pentru ca se vor da anumite sume pentru a acoperi acele pachete sociale, nu avem de-a face cu o rectificare pentru dezvoltare, sa avem mai mulți bani pentru investiții. Pentru ca și așa s-a declarat ca e anul investițiilor, dar vedem ca este la nivelul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

