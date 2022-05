Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, luni, ca ajutoarele umanitare pentru Ucraina „curg” zi de zi prin PTF Siret și ca este un semnal de solidaritate al Uniunii Europene cu ucrainenii greu incercați de situația de conflict armat de pe teritoriul țarii lor. El a spus…

- Ministrul de externe al Isrelului, Yair Lapid, a vizitat astazi Vama Siret dar și tabara de refugiați avand cuvinte de apreciere astupra modului in care autoritațile sucevene au organizat lucrurile. Ministrul israelian a fost insoțit de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, ambasadorul…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a intalnit, astazi, in vama Siret, cu ministrul de interne francez, Gerald Darmanin. Gheorghe Flutur a spus ca Franța, țara care deține președinția Comisiei Europene, este extrem de aproape de Romania in efortul umanitar pentru Ucraina. „Prezența…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca 11 copii din Ucraina care sufera de mai multe boli vor fi tratați in spitalele din Augsburg, din regiunea germana Schwaben. Flutur a informat ca in cursul zilei de miercuri, in Vama Siret au ajuns trei ambulanțe și un microbuz…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur,a anunțat ca sambata și duminica a organizat deja doua intalniri cu specialiști in vederea realizarii proiectului centrului logistic european de ajutor umanitar pentru Ucraina care se va inființa in zona Parcului Industrial „Bucovina” de langa…

- Un convoi umanitar al Crucii Roșii format din 12 TIR-uri cu ajutoare a plecat astazi din Vama Siret spre Ucraina fiind condus de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, viceguvernatorul regiunii Cernauți, Artur Munteanu și directorul Crucea Roșie Romania, Silviu Lefter. Gheorghe Flutur…

- Ambasada Israeulului ii mulțumește public președintelui Consililiului Județean, Gheorghe Flutur, pentru ”ajutorul extraordinar” oferit marți seara cand a ajutat la trecerea din Ucraina in Romania prin Vama de la Siret a 130 de copii orfani evrei. ”Peste 100 de orfani evrei au trecut aseara granița la…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, este primul oficial din Romania care s-a deplasat in Ucraina dupa izbucnirea razboiului din aceasta țara. Gheorghe Flutur a ajuns in aceasta dimineața in Cernauți, acolo unde s-a intalnit cu guvernatorul acestei regiuni Serghii Osaciuk, dupa…