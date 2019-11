Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT a anuntat ca a retinut un un barbat de 46 de ani, acuzat ca a violat-o pe Luiza Melencu, tanara rapita de Gheorghe Dinca in Caracal, in luna aprilie. Este vorba despre Ștefan Risipiceanu, un vecin apropiat al lui Gheorghe Dinca. The post DIICOT a reținut un complice al lui Gheorghe Dinca, care…

- Coincidența sau nu, Gheorghe Dinca a ajuns la DIICOT imediat dupa ce s-a raspandit informația conform careia doua cranii umane au fost gasite ingropate la 35 de kiloemtri de Caracal, de locul unde presupusul criminal le-ar fi ucis pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu.

- Specialiști din cadrul FBI au mers, saptamana trecuta, la Penitenciarul Jilava, pentru a-l supune pe Gheorghe Dinca unei analize comportamentale. Surse judiciare din ancheta au declarat ca au cerut strainilor sprijin și pentru a realiza profilul psihologic al presupusului criminal din Caracal. Anchetatorii…

- Este informația zilei in cazul Caracal. Astazi, Gheorghe Dinca a fost dus in fața specialiștilor care trebuie sa stabileasca daca a avut sau nu discernamant la momentul la care le-a rapit pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, dar și atunci cand, așa cum susține el, le-ar fi ucis.Avocatul…

- Anchetatorii au revenit in judetul Olt pentru a incerca sa reconstituie crimele marturisite de Gheorghe Dinca. Astazi va avea loc reconstituirea in cazul Luizei Melencu, dupa ce ieri a fost refacut traseul pe care Dinca l-ar fi parcurs in ziua in care ar fi rapit-o pe Alexandra Macesanu. Anchetatorii…

- Unchiul Alexandrei Maceșanu spune ca familia sa a fost anunțata de procurori ca saptamana viitoare, luni și marți, vor fi reconstituite cele doua crime din Caracal, recunoscute de Gheorghe Dinca. Alexandru Cumpanașu precizeaza, intr-o postare pe Facebook, ca nu se știe daca reconstituirile vor cuprinde…

- Informatie bomba in cazul Caracal! Alex, tanarul de care Luiza Melencu s-a despartit in luna aprilie, cu o zi inainte sa fie rapita de Gheorghe Dinca, a fost audiat de procurorii DIICOT din Caracal si de politisti. Este prima data cand Alex Dutu da declaratii in acest caz.