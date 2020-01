Stiri pe aceeasi tema

- Psihologul criminalist Dorin Dumitru a continuat șirul dezvaluirilor legate de Gheorghe Dinca. Acesta a povestit ca mostrul din Caracal a vrut sa se sinucida de mai multe ori, in arest. „Spunea ca isi baga capul intre gratia patului si isi va face de petrecanie.”

- Pe langa posibila condamnare care il paște la orizont, Gheorghe Dinca mai primește inca o lovitura. Principalul suspect in cazul ororilor din Caracal ar urma sa plateasca o suma uriașa, suma investita in ancheta efectuata in dosarul Caracal. Nici complicele lui, Ștefan Risipițeanu, nu scapa fara sa…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul Caracal, ramane in arest. Magistrații Tribunalului București au decis, in urma cu puțin timp, ca barbatul suspectat ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu sa ramana inca 30 de zile in spatele gratiilor.

- Membri ai familiei Luizei Melencu, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie, protesteaza marti in fata DIICOT, fiind nemultumiti de modul in care decurge ancheta fata de Gheorghe Dinca, suspectul crimelor de la Caracal. Monica Georgeta Melencu, mama Luizei, a explicat ca doreste sa fie primita in audienta…

- Procurorul șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism, Giorgiana Hosu, a anunțat, miercuri, intr-o conferința de presa, ca in cazul Caracal a mai fost reținut un barbat suspectat ca ar fi violat-o pe Luiza Melencu, tanara de 18 ani disparuta din…

- Tot mai multe informatii socante in ancheta din cazul Caracal! Dupa ce s-au gasit alte oseminte langa casa lui Gheorghe Dinca, aflam ca spusele lui Tonel Pop sunt sustinute si de Carmen Obarsanu, de asemenea reprezentat legal al familiei Melencu. Dupa ce a studiat imaginile si probeleme din dosar, avocata…

- Ancheta din Caracal se dovedește a fi una dintre cele mai dificile din Romania. Cu fiecare pas inainte, parca se fac doi inapoi. In timp ce, mai mult sau mai pițin, soarta Alexandrei Maceșanu a fost facuta clara, sunt inca multe semne de intrebare in jurul Luizei Melencu, tanara disparuta in aprilie.…