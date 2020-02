Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca a fost descusut in celula de un polițist sub acoperire, caruia i-a povestit in detaliu ororile la care le-a supus pe cele doua adolescente: Luiza Melencu si Alexandra Macesanu. Planul diabolic a fost atent premeditat. Monstrul din Caracal si-a transformat casa intr-o temnița din care…

- Gheorghe Dinca le-a spus, joi, procurorilor DIICOT ca Luiza Melencu a fost violata, in casa lui, de mai mulți barbați, și ca nu a ucis-o, ci a traficat-o. Monstrul din Caracal a precizat ca doi barbați au furat-o din casa ororilor pe Luiza. Dinca a mai adaugat și ca el crede ca Luiza este in viața.Mama…

- Gheorghe Dinca le-a recunoscut procurorilor DIICOT, in timpul audierilor de joi, ca a avut mai mulți complici atunci cand a rapit-o pe Luiza Melencu, anunța RomaniaTV. Deși inițial a refuzat sa colaboreze cu anchetatorii, acum a scris nu mai puțin de 20 de pagini in care face noi dezvaluiri despre cazul…

- Stefan Risipitianu a recunoscut, la audierile de la DIICOT, ca a violat-o pe Luiza Melencu atunci cand a vazut-o in masina lui Gheorghe Dinca, insa neaga orice alte fapte de violenta, a anuntat avocatul familiei Melencu, Tonel Pop.

- Gheorghe Dinca ajunge, din nou în fața anchetatorilor. Este adus la Inspectoratul General al Poliției Române, pentru a da explicații în cazul Luizei Melencu. La audieri vor lua parte și avocații familiei fetei disparute în aprilie. Pe de alta parte, prietenul…

- Gheorghe Dinca a recunoscut, dupa mai bine de cinci luni de arest, ca le-a omorat in bataie, in mod intenționat, pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu. Criminalul din Caracal și-a schimbat radicat declarații, iar incadrarea se schimba, acesta riscand chiar inchisoare pe viața.

- Astazi au aparut informații cruciale in cazul crimelor din Caracal. Ștefan Risipiceanu, in varsta de 46 de ani, este acuzat de procurorii DIICOT ca a luat parte și el la violul Luizei Melencu, dupa ce Gheorghe Dinca a rapit-o in timp ce facea autostopul.