Gheorghe Andresz, HEINEKEN România: Ne dorim să vedem din nou toate restaurantele pline Anul 2020 va ramane cu siguranța in istorie pentru industria HoReCa. Este o perioada in care restaurantele și terasele au trebuit sa se adapteze pentru a trece cu brio peste inchiderile succesive. Direct proporțional cu aceasta și retailerii au avut de suferit, deoarece livrarile catre locațiile HoReCa au stagnat. Gheorghe Andresz, de la HEINEKEN Romania, a declarat ca iși dorește ca toate locațiile HoReCa sa fie pline, din nou. Pe durata pandemiei, HEINEKEN Romania a realizat acțiuni de tip comercial, dar și de marketing, prin campanii care sa susțina aceasta industrie, prin investiții… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

