CSM-Știința Bacau a pierdut cu 0-3 (-21, -24, -19) meciul de acasa cu CSM București și ramane pe ultimul loc, fara niciun punct in cinci etape Dupa primul set stagional adjudecat in infrangerea cu 1-3 de la Voluntari, de sambata trecuta, era de așteptat ca voleibalistele CSM-Știința Bacau sa treaca la urmatorul nivel. Și sa […] Gheața rezista. Dar ii dam inainte!