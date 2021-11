Intre noi și dumneavoastra e o bariera. Distanța. Sa va fim aproape poate ca am pune de o șezatoare la lumina stelelor, și fiecare dintre noi am recita cate o poezie, doar cele vesele sa ne alunge tristețea și neputința. Sa fim aproape, poate ca in zorii zilei cand ar canta cocoșii am pune repede de un ceai aromat și la aburii din cana am fredona melodii și am schimba privirile bucuroși ca am inceput ziua impreuna….. . Nu vreau sa cred ca vreți sa cedați arma vieții ce inca mai are glonț pe țeava. Nu vreau sa cred ca ați uitat de noi toți. Nu vreau sa cred ca ați lasat visul sa doarma in Livada.…