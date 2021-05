Stiri pe aceeasi tema

- Caroline Crouch, o tanara mama și studenta, a fost ucisa in fața fiicei ei in urma unui jaf, ce a avut loc in propria ei casa de langa Atena. Guvernul grec nu a ramas indiferent, astfel ca acesta a oferit o recompensa de 300.000 de euro pentru identificarea fapașilor.

- O tanara de doar 20 de ani a fost torturata si ucisa in chinuri cumplite, sub ochii fiicei sale de doar 11 luni, in timpul unei spargeri in locuinta familiei din Grecia. Caroline Crouch, in varsta de 20 de ani (dreapta), a fost strangulata pana la moarte la casa ei din Atena, Grecia, in care locuia…

- Vizitatorii Muzeului ASTRA vor avea ocazia, pana joi, sa incondeieze 16 oua de carton, de aproximativ un metru si jumatate, sub indrumarea muzeografilor care le vor explica insemnatatea folosirii culorilor naturale, informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES. "Muzeul ASTRA organizeaza…

- Premierul Florin Cițu a facut declarații la ora 13, dupa demiterea lui Vlad Voiculescu. Declarațiile acestea au durat un minut și 38 de secunde. Premierul nu a explicat nici motivele exacte ale demiterii ministrului, nici situația din coaliție. A vorbit insa despre increderea in instituțiile statului…

- Deși au trecut 4 ani de cand Denisa Raducu a trecut in neființa, mama regretatei artiste face fața cu greu pierderii suferite. Gestul pe care Geta Raducu il face de cand fiica sa a murit. Ce se intampla in fiecare noapte, la ora 3? Manelista a pierdut lupta cu boala cumplita, in urma cu 4 ani, provocand…

- Un studiu a relevat o crestere notabila a prezentei virusului SARS-CoV-2 in apele reziduale in mare parte a Greciei, mai ales in capitala Atena si insula Creta, in timp ce guvernul grec are in vedere o iesire graduala din izolarea in vigoare de patru luni si jumatate, relateaza marti agentia EFE.…

- Mama unei fetițe de 9 ani și un exorcist au fost arestați in Sri Lanka dupa ce ar fi ucis in bataie copilul in timpul unui ritual de exorcizare menit sa indeparteze "spiritul rau" care il poseda, informeaza digi24.