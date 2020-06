Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 45 de ani din judetul Galati care a nu respectat masura izolarii la domiciliu si a plecat intr-o localitate invecinata sa isi vada sotia si copiii a provocat scandal dupa ce jandarmii l-au dus intr-un centru de carantina, de unde a incercat sa fuga, sarind de pe geam.

- Ancheta a procurorilor lugojeni, in cazul unui barbat domiciliat in Sacalaz. Oamenii legii il cerceteaza penal pe individ dupa ce acesta a fugit din centrul in care se afla in carantina. Individul a fugit la numai o zi dupa ce a fost dus de poliție la Centrul de Sanatate Buziaș.

- Scandal monstru intr-un bloc din Galați. Un barbat a fost imobilizat de oamenii legii dupa ce devenit recalcitrant.Un barbat a refuzat sa se legitimeze in fața echipajului de poliție si s-a luat la cearta cu oamenii legii. Individul l-a agresat verbal pe polițist. Ca sa-l calmeze pe scandalagiu,…