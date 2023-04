Stiri pe aceeasi tema

- In plina zi, Tj Miles a facut o vizita incognito la secția de politie. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, l-au surprins pe iubitul Franciscai in ipostaze inedite. Avem cele mai rare imagini cu celebrul vlogger și sigur nu l-ai mai vazut așa pana acum. Iata cum a fost…

- The Minister of Justice, Catalin Predoiu, issued an order on Friday regarding the formation of the Working Group - Criminal Policy of Romania 2024, which aims to develop and put into public debate the revised versions of the new Criminal Codes and the basic special criminal legislation and, subsequently,…

- Marile orașe ale Romaniei au investit mult in transportul public, ceea ce a ridicat și costurile de transport. Un studiu al prețurilor biletelor și abonamentelor arata cum sta situația in privința tarifelor. Dintre cele 10 orașe, cel mai scump bilet simplu se gasește in Timișoara și Brașov…

- Anual, in Romania, sute de persoane aleg sa iși puna capat zilelor, din diferite motive, dar dintr-un numitor comun: starea de depresie pe care n-o pot depași. Un psiholog analizeaza cauzele bolii și soluțiile de salvare.

- Astazi se implinesc 81 de ani de la nasterea jurnalistului constantean Gheorghe Verman Incepea, in anul 1969, sa lucreze pentru Societatea de Radiodifuziune Romana, locul in care avea sa cunoasca consacrarea ca jurnalist de radio La microfonul radioului public, Gheorghe Verman a pus accentul pe promovarea…

- Marian-Jean Marinescu, europarlamentar PNL a declarat luni, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News TV, ca "aceasta situatie cu Canalul Bastroe nu trebuia rezolvata in public si in niciun caz cu o rafuiala intre membrii coalitie", si a precizat ca "trebuie sa aparam patrimoniul UNESCO…

- From Saturday, February 4, the slopes on the lower part of the Postavarul Massif will also open to the public, with the Brasov City Hall, the administrator of the ski area in Poiana Brasov, taking at the same time a decision to extend from this weekend the schedule for the local cable transport,…

- Gestul simplu facut de un taximetrist clujean ne umple de speranța ca Romania mai are o șansa. ”RESPECT!GEST LAUDABIL FACUT DE UN TAXIMETRIST DIN CLUJO mama avea nevoie de un transport pana la UPU Cluj, dar avea doar 16 RON in buzunar, cursa probabil valorand mult mai mult.Șoferul de taxi a refuzat…