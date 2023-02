Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a rabufnit in mediul online, dupa desparțirea de Marius Elisei. Vedeta a scos la iveala detalii neașteptate despre fostul sau soț, dar și despre alți membrii ai familiei sale. Iata ce a postat pe contul de Instagram.

- Oana Roman și Marius Elisei au decis sa mearga pe drumuri separate in urma cu cateva zile, iar anunțul a fost postat de vedeta pe contul ei personal de Instagram. De aceasta data, Oana Roman a luat o decizie, iar vedeta a marturisit pe rețelele de socializare ca vrea sa renunțe la numele soțului.

- Oana Roman a spus tot adevarul despre desparțirea de Marius Elisei. Vedeta a facut marturisiri despre perioada dificila prin care trece de cand tatal fetiței ei a plecat definitiv de acasa, spunand ca a pierdut timp, nervi și liniște. Mai mult, Oana Roman le-a dat și sfaturi femeilor, in care le-a spus…

- Oana Roman le-a dat de ințeles urmaritorilor sai ca trece prin clipe delicate in urma separarii recente de Marius Elisei, prin intermediul unui mesaj care i-a ingrijorat pe aceștia. Vedeta TV a recunoscut ca traverseaza o perioada dificila și ca are momente cand plange sau se simte epuizata psihic.…

- Oana Roman, in varsta de 46 de ani, a anunțat zilele trecute ca s-a desparțit de Marius Elisei, tatal fetiței sale. Acum, vedeta face noi marturisiri legate de felul in care decurgea relația cu fostul soț. Oana Roman a postat un mesaj interesant pe contul de socializare. Ea a marturisit ca a fost pentru…

- Inca o desparțire in showbiz! Oana Roman și Marius Elisei s-au separat din nou, la aproape doi ani dupa ce s-au impacat. In luna februarie a anului 2021 cei doi au divorțat la notar, dar la cateva luni au decis sa-și mai dea o șansa. De aceasta data lucrurile par a fi definitive intre cei doi. Marius…

- Oana Roman va petrece Craciunul altfel, anul acesta. In timp ce Marius Elisei merge la parinții lui, vedeta va merge impreuna cu fetița lor, Izabela, la centrul de recuperare unde se afla Mioara Roman. „Astazi am fost la ea. Uitați-va la mine pe Instagram și o sa vedeți tot ce fac eu. Am fost la mama…

- Oana Roman se numara printre vedetele extrem de active in mediul online. De aceea, de curand, le-a impartașit urmatorilor de pe Instagram ca a plecat in vacanța, alaturi de Marius Elisei. Iata ce destinație au ales.