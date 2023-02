Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a facut un gest neașteptat dupa desparțirea de Marius ELisei. Deși s-au separat și amandoi au spus ca ruptura e definitiva, și, mai mult, iși arunca replici acide pe rețelele de socializare, un detaliu scapat de vedeta pe Instagram, ii face pe mulți sa creada ca intre cei doi foști soți,…

- Dupa ce a plecat cu un membru a familiei in Dej, o tanara de 23 de ani, din localitatea clujeana Cațcau, a disparut. Poliția municipiului Dej a fost sesizata despre faptul ca la data de 2 februarie a.c., in jurul orei 12.00, PANAIT LORENA ANDREIA, in varsta de 23 de ani, din comuna Cațcau, aflandu-se…

- Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca la data de 29 ianuarie a.c., in jurul orei 22.30, CRIȘAN GABRIEL IACOB, in varsta de 20 de ani, a parasit unitatea medicala situata in municipiul Cluj-Napoca, unde se afla internat, iar pana in prezent nu a revenit. Daca il vedeti, nu…

- Barbat din Frumușica, disparut de ieri dupa ce a plecat de acasa, este cauta de familie cu poliția Familia și polițiștii din Flamanzi cauta un barbat din Frumușica disparut in urma cu o zi și care nu a mai dat niciun semn de viața, inciuda apelurilor disperate ale familiei. La data de 28 ianuarie 2023,…

- Este alerta in Mehedinți, dupa ce un copil de 12 ani a disparut din comuna Greci. Mama baiatului a sunat la Poliție și a anunțat ca fiul sau ar fi plecat in jurul orei 7 dimineața de acasa, cu o bicicleta de culoare roșie și un rucsac in care avea mai multe haine, intr-o direcție necunoscuta, fara a-și…

- Scafandrii din Politia germana au inceput sa cerceteze duminica o portiune a unui canal din Berlin incercand sa gaseasca dovezi despre un jaf celebru din 2019, cand zeci de bijuterii de mare valoare au fost furate dintr-un muzeu din orasul Dresda.

- Caz socant in SUA. O fetita de 11 ani, fiica unei femei din Republica Moldova, a disparut fara urma. Timp de mai bine de trei saptamani, parintii nu au anuntat politia, iar acum cei doi sunt arestat. FBI-ul incearca sa-i dea de urma minorei.

- Doi minori sunt cautați de poliție și rude. In primul caz este vorba despre un baiat de 17 de ani din raionul Orhei, satul Neculaieuca, care a plecat de acasa la data de 22 noiembrie intr-o direcție necunoscuta și pana la moment nu se cunoaște locul aflarii.