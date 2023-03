Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar cateva minute, Gina Matache a facut public un filmuleț in care Radu Siffredi, actualul partener de viața al fiicei sale, ii injura nepoții și, implicit, copiii pe care Oana Matache ii are cu Razvan Miheț.

- Oana Matache și Radu Siffredi continua seria dezvaluirilor despre relația lor. Intr-un video postat pe Twitch, cei doi au dezvaluit cand s-au cunoscut. Mama Oanei nu este de acord cu iubitul fiicei sale și nu a ezitat sa declare acest lucru in mod public. Oana este casatorita cu Razvan Miheț și au impreuna…

- Scandalul dintre Gina Matache și actualul iubit al fiicei sale, Radu Siffredi, pare sa ia amploare. Dupa ce s-au ironizat in mediul online, partenerul Oanei Matache a facut un comentariu neașteptat la adresa lui Razvan Miheț.

- Dupa ce s-a aflat ca Oana Matache are un nou iubit, Gina Matache nu a ezitat sa iși exprime nemulțumirea fața de alegerea fiicei sale, caci, in opinia sa, Radu Siffredi nu este un partener potrivit. Se pare ca Gina Matache a aflat din presa despre separarea dintre cei doi, caci Oana Matache nu i-a povestit…

- Oana Matache, sora Deliei, a avut aseara o noua transmisiune live pe contul de socializare, impreuna cu iubitul ei. Recent, Gina Matache, mama Oanei, a facut o postare pe pagina personala de Instagram, acolo unde l-a ironizat pe Radu Siffredi.„Nu se gandesc ca e un moment deja greu, imi vrei binele,…

- Oana Matache și Razvan Miheț au divorțat, iar ea a confirmat desparțirea și acum și-a refacut viața alaturi de Radu Siffredi. Sora Deliei Matache a recunoscut ca formeaza un cuplu cu el, dupa ce ea a fost surprinsa de paparazzii SpyNews.ro in timp ce se saruta cu acesta. Dupa ce barbatul și Gina Matache,…

- Radu Siffredi rupe tacerea dupa ce Gina Matache l-a luat peste picior pe o rețea de socializare. Ce a spus noul iubit al Oanei Matache despre descrierea pe care a publicat-o mama vedetei. Cum a reacționat tanarul dupa „scandal”.

- Oana Matache a avut prima reacție dupa ce, mama ei, Gina Matache și actualul ei partener de viața, Radu Siffredi s-au ironizat reciproc pe Instagram. Cea care ar fi inceput ”scandalul” ar fi fost chiar mama artistei, care a publicat o fotografie cu iubitul fiicei ei, insoțita de un mesaj controversat.