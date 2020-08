Stiri pe aceeasi tema

- CERERE… Arestati preventiv pentru furt si talharie, doi membri ai clanului Drosu din Barlad, Irinel Gabriel si Cosmin Adrian, vor mai sta 30 de zile in arest. Si asta dupa ce magistratii Tribunalului Vaslui au respins, ca nefondata, cererea celor doi de inlocuire a masurii privative de libertate, cu…

- La data de 24 iulie, polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Turda cu spijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au identificat 3 barbați pe 25, 31, respectiv 42 de ani, din comuna Petreștii de Jos, pe numele carora erau emise mandate de executare a pedepsei cu închisoarea,…

- A ucis șase oameni și a stat 23 de ani in detenție. Mai apoi, a fost eliberat pentru ca magistrații din Mehedinți au considerat ca a Marius Csampar, unul dintre cei mai cunoscuti criminali ai Romaniei, a stat suficient in detentie.Marius Csampar, unul dintre cei mai cunoscuti criminali ai…

- O romanca plecata in Marea Britanie trece printr-un cosmar! Din noiembrie, Diana Bercuci sta in inchisoare acuzata ca si-ar fi rapit propriul copil pe care il are cu un cetatean englez.

- Un barbat din Braila a pus autoritațile pe jar, dupa ce a dat foc la cateva tomberoane de selectare a deșeurilor și a stat ascuns pana la venirea pompierilor. Acum acesta risca pedeapsa cu inchisoarea.

- IN ASTEPTARE… Arestati anul trecut, la inceputul lunii iunie, de procurorii DIICOT, dupa ce au fost acuzati de trafic de droguri, traficantii aradeni isi vor afla curand sentinta definitiva. Condamnati deja in prima instanta, traficantii asteapta decizia Curtii de Apel Iasi. Inculpatii, tineri cu varste…

- Fosta consiliera a premierului Viorica Dancila cere sa fie eliberata din spatele gratiilor, acolo unde a ajuns, in arest preventiv, pentru corupție. Presedintele asociatiei ACS Volei Municipal Zalau, Vasile Cota, si sotia sa, Daniela Cota, vicepresedinte al PSD Salaj si actionar in cadrul clubului,…