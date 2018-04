Stiri pe aceeasi tema

- Meciul de campionat dintre UTA si ASU Politehnica, programat marti, de la ora 17, la Siria, risca sa se transforme intr-un scandal inca dinainte de a avea loc. Gazdele au alocat timisorenilor doar 70 de bilete de intrare la meci, dar suporterii s-au organizat si au cumparat, de la punctele de vanzare…

- Cei de la UTA cred ca suporterii lui Poli insceneaza totul, in legatura cu cele 300 de bilete achizitionate. Surse de incredere din cadrul clubului sustin ca la ora cand timisorenii sustineau ca vin 300 la Siria, erau vandute 297 de bilete. „Majoritatea tichetelor au fost cumparate de oameni pe care…

- Duelul de marți dintre rivalele UTA și ASU Poli Timișoara a inceput, de la distanța, cu multe zile mai devreme. Deși organizatorii au anunțat ca oaspeților le revin doar 70 de tichete din cauza capacitații reduse a arenei din Șiria, fanii banațeni au recurs la un plan "incognito" și au achiziționat…

- Fanii romani prezenți in sala Polivalenta din Cluj la infruntarea dintre Romania și Elveția au pregatit o coregrafie unica pentru un astfel de eveniment. DUELUL ROMANIA - ELVEȚIA ESTE LIVETEXT, VIDEO ȘI FOTO AICI! Cei peste 9.000 de fani, record pentru sala din Cluj, au afișat mai multe mesaje pe fundalul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorul Politiei de Frontiera Turnu, in cooperare cu autoritatile de frontiera maghiare, au depistat 19 cetateni din Irak, Turcia, Siria si Iran, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, peste camp. In cursul…

- Sosirea lui Ionuț Popa la UTA a inflamat spiritele peste masura. Nici scuzele lui, nici faptul ca e cel mai bun antrenor din Arad, nici ca a venit sa salveze echipa de la retrogradare nu a contat pentru nucleul dur al suporterilor. Aceștia vorbesc de principii, iar pe baza acestora au inceput sa…

- "Cainii" spera sa umple Arena Naționala la derby-ul de diseara și fac apel la fani pentru a cumpara bilete și in ziua partidei. Daca Peluza Nord, unde se va afla galeria roș-albilor, e aproape plina, nu același lucru se poate spune despre restul stadionului, unde mai sunt destule bilete de vanzare.…

- Roș-albii au avut un adversar de temut in zilele premergatoare Derby-ului de Romania. Mai mulți dintre elevii lui Vasile Miriuța au acuzat viroze respiratorii in aceasta saptamana, iar staff-ul medical a avut de munca intrucat "dușmanul" nevazut a facut multe victime printre elevii lui Vasile Miriuța.…