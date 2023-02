Gest halucinant: Un jandarm a fost filmat a vandalizat o mașină. Direct din duba jandarmeriei! Pe imaginile de pe camera de supraveghere se observa cum mașina jandarmeriei are spațiu suficient sa treaca printre mașinile parcate pe strada, dar șoferul autospecialei scoate mana pe geam și zgarie cu un obiect portiera unei mașini de lux, iar apoi iși continua drumul.Proprietarul mașinii spune ca a cerut imagini de pe camerele de supraveghere de la un prieten care locuia in zona și așa a vazut ca mașina i-a fost zgariata de cineva din mașina Jandarmeriei.„Sunt contrariat de ce am vazut. Am ieșit eu la mașina și am vazut direct și m-am dus și am dat cu degetul pe mașina ca nu-mi venea sa cred… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

