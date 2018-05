Stiri pe aceeasi tema

- Sanda Ungur (21 de ani|), cea care se afla al volanul masinii care a fost spulberata de tren joi, la Jibou, si singura supravietuitoare, a fost adusa la Spitalul Judetean Baia Mare. “Pacienta a fost preluata de echipa medicala a UPU Zalau la ora 19.20, a fost evaluata, stabilizata, diagnosticata, i-a…

- Cele patru tinere moarte in cumplitul accident din Salaj ar fi trait acum daca șoferița, care a scapat cu viața, ar fi luat o alta decizie. Tanara care era la volan a ales o ruta ocolitoare din cauza gropilor din asfalt de pe drumul cel mai scurt catre casa. Cele patru tinere, Madalina, Sara, Claudia…

- Sanda Ungur, soferita in varsta de 21 de ani care a provocat accidentul mortal de la Jibou, a fost transferata la Unitatea de Primiri Urgente din Baia Mare. “Pacienta a fost preluata de echipa medicala a UPU Zalau la ora 19.20, a fost evaluata, stabilizata, diagnosticata, i-a fost acordata asistenta…

- Patru fete au murit joi seara (17 mai) in apropiere de orașul Jibou, județul Salaj, dupa ce mașina in care se aflau a fost spulberata de un tren. Șoferița, Sanda Ungur, este singura supraviețuitoare a tragediei. Victimele aveau varste cuprinse intre 20 și 22 de ani. Fetele erau studente in Cluj și inainte…

- Sanda Ungur este singura supraviețuitoare a tragediei petrecute, joi, la Jibou, unde patru tinere au murit pe loc dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de tren, la o trecere la nivel cu calea ferata. Potrivit unor surse, Sanda se afla la volanul mașinii in care se aflau cinci tinere și nu a…

- A lovit un om si a fugit de la locul accidentului in Eveniment / Un bucurestean, care conducea duminica, 11 martie, un autoturism pe DN 52, pe raza localitatii Crangu, in directia de mers catre municipiul Turnu Magurele, s-a angajat in depașirea unui moped condus de un alexandrean, care mergea in…

- Numarul angajatilor care muncesc in birouri a scazut, de la 96% in 2013, la 89% in 2017, ca urmare a faptului ca tot mai multi oameni muncesc de la distanta, potrivit unui studiu realizat de compania Plantronics. Potrivit cercetarii, utilizarea mobilelor si a comunicatiilor unificate este in crestere:…