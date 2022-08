Stiri pe aceeasi tema

- Caldura in instituțiile publice din Germania va fi redusa in iarna care urmeaza la maximum 19 grade, a anunțat vineri ministrul economiei, scrie G4Media. Robert Habeck, care este și ministru al protecției climei, a prezentat deja in iulie masuri de economisire a energiei. „In plus (fața de aceste masuri),…

- Cancelarul german Olaf Scholz (SPD) s-a declarat joi impotriva propunerii de a nu mai fi acordate vize turistice pentru cetatenii rusi in țarile UE, asa cum cer Ucraina, Letonia, Estonia si Finlanda, dar a promis, in schimb, sporirea ajutorului financiar si militar destinat Ucrainei.

- Cancelarul german Olaf Scholz a folosit o intilnire cu premierul canadian Justin Trudeau pentru a discuta despre relații energetice mai strinse, scrie Bloomberg. Germania vrea sa importe gaz natural lichefiat (GNL) din Canada pentru a inlocui gazul rusesc, de care depinde inca pentru mai mult de o treime…

- Germania vrea sa angajeze cat mai curand posibil lucratori straini, pentru a ajuta operatorii de aeroporturi, confruntati cu un deficit masiv de angajati, in timpul sezonului de vara aglomerat, a afirmat luni un purtator de cuvant al Ministerului de Interne, transmite Reuters. Angajatii temporar, care…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a "acceptat o invitatie" din partea cancelarului german Olaf Scholz de a participa la urmatorul summit G7, la sfarsitul lui iunie, in Bavaria, anunta joi seful Guvernului Germaniei, care detine presedintia grupului, in cursul unei vizite in Ucraina, relateaza…

- Cancelarul german Olaf Scholz se va deplasa la Kiev cu presedintele francez Emmanuel Macron si premierul italian Mario Draghi inainte de summitul G7, la sfarsitul lunii iunie, potrivit editiei de sambata a publicatiei Bild am Sonntag, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Ziarul a citat surse guvernamentale…

- Germania - criticata de Ucraina din cauza unei trimiteri limitate de armament - urmeaza sa livreze un sistem perfectionat de aparare anti-aerana, in masura ”sa apere un oras mare de raiduri” rusesti, anunta miercuri Olaf Scholz, relateaza AFP. ”Guvernul german a decis sa furnizeze sstemul de aparare…

- Vineri, cancelarul german Olaf Scholz a subliniat ca Germania este angajata in sprijinirea Ucrainei si ca razboiul dus de Rusia nu este unul indreptat doar impotriva Kievului, ci a valorilor democratiei occidentale in general, relateaza DPA, cu referire la Agerpres.ro . „Am decis sa fim alaturi de victima…