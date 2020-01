Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii germani au votat joi, dupa dezbateri aprinse, impotriva unui proiect de lege in baza caruia fiecare cetatean german ar fi putut deveni automat donator de organe, cu exceptia cazurilor in care persoana respectiva sau rudele acesteia refuza acest lucru in scris, relateaza dpa. …

- Conform agentiei care gestioneaza arhiva Stasi, autoritatile au primit cu 11.200 de aplicatii mai mult decat in 2018. Aproximativ 35.500 de persoane au inaintat o solicitare pentru prima data.De cand a fost lansat agentia, la sfarsitul anului 1990, aproximativ 3,3 milioane de aplicatii…

- „Orice lege poate fi atacata la Curte, dar eu cred ca in aceasta procedura a angajarii raspunderii este vorba de o angajare a raspunderii politice a Guvernului. Faptul ca Opoziția va ataca la CCR aceasta lege nu presupune neaparat blocarea ei și eu cred ca președintele poate sa procedeze la promulgarea…

- Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar Iasi a anuntat in cursul zilei de ieri ca intentioneaza sa deschida un proces care vizeaza Ministerul Finantelor, Ministerul Educatiei, Guvernul Romaniei, Camera Deputatilor si Senatul. Reprezentantii profesorilor sunt nemultumiti de faptul…

- Moldovenii cu burta n-ar trebui sa fie surprinși daca la trecerea prin vama vor fi priviți cu o atenție mai deosebita sau daca li se va cere sa raspunda la mai multe intrebari. Acestea fac parte din masurile de combatere a contrabandei.

- Guvernul vrea sa renunțe la supraacciza la carburanti și alte taxe introduse prin OUG 114. Orban da asigarari ca legea pensiilor va fi respectata și pensiile marite Cabinetul Orban vrea sa elimine supraacciza la carburanti, ceea ce ar insemna ca am putea plati cu 7% mai putin pentru un plin, adica in…

- Parlamentul a adoptat, miercuri, prin votul final de la Camera Deputatilor, proiectul care prevede ca personalul silvic cu atributii de paza sa fie dotat cu armament de serviciu. Modificarea legislativa vine in urma cazurilor de agresiuni la adresa padurarilor. Proiect de lege modifica statutul personalului…

- ”Un material lung, știu, dar cine este interesat de ce va urma sa il citeasca atent, cu pixul in mana: Programul de Guvernare al PNL pe ințelesul tuturor! Programul de Guvernare asumat de PNL e plin de minciuni prin omisiune, la capitolul Munca, in sensul in care nu este menționat…