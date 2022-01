Stiri pe aceeasi tema

- Noul guvern de coaliție al Germaniei dorește sa atraga 400.000 de lucratori calificați din strainatate in fiecare an pentru a aborda atat dezechilibrul demografic, cat și deficitul de forța de munca in sectoare cheie care risca sa submineze redresarea dupa pandemie, scrie Reuters. „Deficitul de lucratori…

- Un studiu publicat marti de Institutul pentru Economia Concurentei (DICE) si Universitatea Heinrich Heine din Dusseldorf arata ca legalizarea canabisului ar putea aduce Germaniei venituri suplimentare de circa 4,7 miliarde de euro anual si ar putea crea 27.000 de locuri de munca, transmite Reuters,…

- Social-democratii germani (SPD) condusi de Olaf Scholz, probabil viitorul cancelar, negociaza cu Verzii si cu Democratii Liberi (FDP) formarea unei coalitii guvernamentale tripartite. Detaliile sunt inca in lucru, inclusiv reglementarea comercializarii si utilizarii canabisului in scop recreativ.Pe…