Germania va întări controalele sanitare la granița cu Franța Germania va intari controalele sanitare in cazul calatorilor care sosesc din Franta, prin „teste obligatorii” si „controale aleatorii”, a anuntat vineri seful diplomatiei de la Paris, Jean-Yves Le Drian, scrie Agerpres. „Explozia epidemiei in Germania avanseaza mai rapid decat se asteptau ei si, in consecinta, vor intari testele sanitare la intrarea pe teritoriul german din cauza extinderii epidemiei in acest moment in Franta”, a afirmat Le Drian la postul de radio France Info. „Aceasta inseamna controale sanitare aleatorii sporite fata de ceea ce exista in prezent, cu teste obligatorii si carantina… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

