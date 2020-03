Stiri pe aceeasi tema

- „Dragi prieteni si dragi Panicați…fac un apel la voi.. Un apel sincer . Renunțați in a mai posta toate prostiile cu diaspora care se intoarce acasa…. Acasa NU SE INTOARCE DIASPORA. Se intorc doar cei IRESPONSABILI…..(categorii bine știute). Noi AȘTIA DIN DIASPORA avem contracte de munca de RESPECTAT….avem…

