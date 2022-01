Germania: Utilizarea unei aplicaţii anti-Covid într-o anchetă a poliţiei atrage numeroase critici Politia din orasul german Mainz si-a atras critici dupa ce a utilizat într-o ancheta o aplicatie de monitorizare anti-Covid menita sa ajute barurile si restaurantele sa-si înregistreze clientii si care ar trebui sa asigure protectia datelor, relateaza Agerpres.



Povestea dateaza de la sfârsitul lui 2021 dar a fost facuta publica recent. Pe 29 noiembrie, un barbat a murit în urma unei cazaturi la iesirea dintr-un restaurant din Mainz (vestul țarii).



Pentru a gasi eventuali martori, politia locala a decis sa recurga la aplicatia Luca, una dintre cele mai raspândite… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

