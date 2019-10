Germania: un iranian a murit după ce a fost aruncat în fața metroului Un iranian de 30 de ani a murit în noaptea de marți spre miercuri în Berlin, dupa ce a fost aruncat sub roțile unui metrou în timp ce încerca sa împiedice agresarea unei persoane într-un fotoliu cu rotile, potrivit procuraturii locale și presei, relateaza AFP.



În jurul miezului nopții, victima a fost aruncata în fața unui metrou care l-a calcat. Barbatul a ramas prins între tren și peron iar încercarile de a-l reanima au fost zadarnice, a precizat parchetul capitalei germane.



Agresorul sau agresorii au reușit sa fuga înainte… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

