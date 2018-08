Potrivit publicației economice "Handelsblatt", ministrul de Interne Horst Seehofer ar fi pregatit un proiect de lege in acest sens, cu anumite prevederi-cheie. In Germania se discuta de mai mulți ani despre adoptarea unei legi a imigrației, prin care sa fie favorizata primirea in țara a migranților cu inalta calificare profesionala, dupa modelul aplicat cu succes de țari precum Canada sau Australia. Documentul pregatit de ministrul de Interne ar fi fost deja convenit cu miniștrii germani ai Muncii și Economiei, dupa cum mai relateaza "Handelsblatt". Cat de repede, proiectul va fi prezentat in…