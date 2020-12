Germania reîncepe deportarea sirienilor considerați periculoși Autoritatile germane vor autoriza din nou începând din ianuarie returnarea sirienilor considerati periculosi, în pofida protestelor din partea partidelor de stânga si a asociatiilor care sprijina migrantii, transmite AFP, preluata de Agerpres.

O decizie în acest sens a fost luata joi seara în cadrul unei sedinte a ministrilor de interne din landurile Germaniei, care au competenta în aceasta chestiune, relateaza mai multe mass-media germane.

Responsabilii în acest dosar au refuzat sa extinda interzicerea deportarilor în Siria, masura adoptata…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

