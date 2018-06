Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier urmeaza sa se intalneasca marti la Kiev cu omologul sau ucrainean Petro Porosenko si cu premierul Volodimir Groisman, in conditiile in care Germania continua sa-si exprime sprijinul pentru fosta republica sovietica afectata de conflictul din estul tarii,…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier urmeaza sa se intalneasca marti la Kiev cu omologul sau ucrainean Petro Porosenko si cu premierul Volodimir Groisman, in conditiile in care Germania continua sa-si exprime sprijinul pentru fosta republica sovietica afectata de conflictul din estul tarii,…

- Europa are de acum "misiunea de a garanta ordinea multilaterala" mondiala slabita, a declarat miercuri presedintele francez, Emmanuel Macron, la o zi dupa decizia Statelor Unite de a se retrage din acordul nuclear iranian, relateaza AFP. "Ne aflam intr-un moment istoric pentru Europa care are misiunea…

- Atitudinea fata de inflatie si fata de competitivitate este cel mai important element de care Romania trebuie sa tina cont in procesul de integrare in zona euro, este de parere Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei pe probleme monetare. „Trebuie sa vedem…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier i-a îndemnat pe omologii sai american si rus, Donald Trump, respectiv Vladimir Putin, sa faca primul pas în încercarea de a negocia o solutie destinata sa puna capat conflictului în Siria.

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier i-a indemnat pe omologii sai american si rus, Donald Trump, respectiv Vladimir Putin, sa „faca primul pas” in incercarea de a negocia o solutie destinata sa puna capat conflictului in Siria, intr-un interviu aparut duminica in publicatia Bild am Sonntag, citata…