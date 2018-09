Germania. Posibil atac antisemit investigat la Frankfurt Politia germana a deschis o investigatie dupa ce un tanar evreu de 20 de ani a fost atacat la Frankfurt la inceputul acestei luni, relateaza luni dpa. "Pe baza declaratiei victimei, presupunem ca este vorba despre un atac antisemit", a declarat o purtatoare de cuvant a politiei duminica seara. Le-a spus ca este pe "jumatate israelian" Tabloidul Bild a relatat primul despre atac, care a avut loc pe 7 septembrie la primele ore ale diminetii. Tanarul de 20 de ani a fost atacat de doi barbati, pe care victima i-a descris ca avand trasaturi mediteraneene sau arabe, insa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

