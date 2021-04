Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta privind frauda corporativa atinge punctul culminant cu cancelarul Germaniei Angela Merkel și vicecancelarul Germaniei, Olaf Scholz. O singura intrebare, pusa unui social-democrat din Germania, a pornit un scandal imens. „Ati deținut vreodata acțiuni Wirecard?” l-a intrebat Cansel Kiziltepe,…

- Partidul Verzii si-a desemnat luni, in premiera, candidatul la functia de cancelar al Germaniei, in persoana unuia din cei doi copresedinti, Annalena Baerbock, care va conduce formatiunea in campania pentru alegerile federale de la 26 septembrie, transmit dpa, Reuters si AFP. Anuntul a fost facut de…

- Partidul german al Vezilor, aflat în ascensiune de popularitate, îsi nominalizeaza luni, pentru prima data în istoria sa, propriul candidat la functia de cancelar în perspectiva alegerilor legislative federale din luna septembrie, transmite dpa, citata de Agerpres.Cei…

- Primarul Gregory Doucet, 47 de ani, membru al Partidului Verde, a declarat ca decizia de a elimina carnea din meniurile elevilor va duce la o mai buna gestionare a serviciilor in contextul restricțiilor impuse pentru prevenirea raspandirii coronavirusului, informeaza postul BBC, citat de HotNews . Decizia…

- Social-democrații adopta o poziție riscanta încercând sa se delimiteze de partidul lui Merkel, CDU, în privința politicilor legate de pandemie.Timp de 12 din ultimii 16 ani, SPD a fost partidul mai mic din așa-zisa ‘mare coaliție’ împreuna cu creștin-democrații…

- La puțin timp dupa ce l-au dat jos pe directorul autoritații de supraveghere financiara saptamâna trecuta, legiuitorii germani și-au îndreptat atenția asupra ministrului de finanțe Olaf Scholz și a adjunctului sau Jörg Kukies, relateaza Reuters.Pe masura ce ancheta privind prabușirea…