Germania: Parlamentul a recunoscut Holodomorul din Ucraina drept genocid Parlamentul german a adoptat o motiune care recunoaste, practic, drept genocid foametea devastatoare din Ucraina, din epoca sovietica, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Germania: Parlamentul a recunoscut Holodomorul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE

Stiri pe aceeasi tema

- Forțele armate rusești au avariat aproximativ 32.000 de obiective civile in Ucraina - potrivit unui bilant prezentat de prim-viceministrul ucrainean de interne, Evhen Enin, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Parlamentul german va defini drept ''genocid'' foametea provocata in urma cu 90 de ani de regimul stalinist in Ucraina, Holodomor, care astazi capata o noua rezonanta in contextul invaziei ruse, relateaza vineri AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Adunarea Parlamentara a Alianței Nord-Atlantice a recunoscut Federația Rusa ca țara terorista, a declarat Yegor Chernev, deputat și șef al delegației permanente a Ucrainei la Adunarea Parlamentara a NATO. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Potrivit Agentiei de presa TASS, viceguvernatorul desemnat de Rusia (dupa ocuparea teritoriilor din Ucraina - n.r.) in regiunea Herson, care a fost 'dat disparut' miercuri, a fost reținut de angajați ai Ministerului rus al Afacerilor Interne, intr-un dosar de infracțiuni economice, scrie Rador.…

- Compania militara privata "Wagner" a inceput sa recruteze detinuti care sufera de boli infecțioase, in special HIV și hepatita C - potrivit Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apararii de la Kiev, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, sustine ca Ucraina depune eforturi pentru a impune sancțiuni internaționale impotriva propagandiștilor ruși, a liderilor de opinie și a reprezentanților din industria spectacolului care susțin teroarea impotriva ucrainenilor, potrivit RBC, scrie Rador.…

- Mai multe explozii au fost raportate la Mikolaiv, in noaptea de sambata spre duminica, in timp ce in oras si in intreaga regiune a sunat alarma de raid aerian - transmite postul public Suspilne. Populatia a fost indemnata sa ramana la adapost, informeaza Rador. Exploziile au fost semnalate in jurul…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, afirma ca, de la inceputul razboiului, Ucraina a inregistrat 61.000 de morți in randul armatei si 49.000 de raniți, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…