Germania: Parchetul federal a declanşat o anchetă pentru presupus spionaj cibernetic rus împotriva unor deputaţi germani Parchetul federal german a anuntat joi ca a declansat o ancheta pentru presupus spionaj cibernetic impotriva unor deputati din Bundestag, cu cateva saptamani inainte de alegerile legislative din Germania, atacuri in spatele carora Berlinul suspecteaza ca s-ar afla serviciile de informatii ruse, transmite AFP. "Pot sa confirm ca am deschis o ancheta asupra unei suspiciuni de activitate a unor servicii de informatii straine", a declarat pentru agentia de presa franceza un purtator de cuvant al Parchetului, intrebat cu privire la acuzatiile aduse la inceputul saptamanii de guvernul german impotriva… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

