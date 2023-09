Germania, "omul bolnav al Europei" din cauza costurilor ridicate la energie

Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala germana a scazut din nou in luna iulie, ceea ce a afectat si mai mult cea mai mare economie a Europei si a adus cu sine un val de pesimism asupra inceputului celui de-al treilea trimestru, scrie Bloomberg citat de Mediafax.Productia a scazut cu 0,8% fata de iunie, in special…

- Germania este din nou ”bolnavul Europei”, potrivit lui Hans-Werner Sinn, presedintele emerit la Institutul Ifo, iar provocarile pe care le ridica, in special in ceea ce priveste strategia energetica a tarii, ar putea fi in avantajul dreptei, din ce in ce mai populare, transmite CNBC.Denumirea ”bolnavul…

- Germania este din nou „bolnavul Europei”, potrivit lui Hans-Werner Sinn, presedintele emerit la Institutul Ifo pentru Cercetari Economice de la Munchen, iar provocarile care apar, in special in ceea ce priveste strategia energetica a tarii, ar putea fi in avantajul partidelor de dreapta din ce in ce…

- In ultimele saptamani, Germania și-a recapatat incet-incet titlul deloc de invidiat de „omul bolnav al Europei”, deși unii economiști nu sunt convinși ca aceasta este o descriere corecta și precisa a celei mai mari economii europene. Germania a fost descrisa pentru prima data cu acest apelativ in 1998,…

- O sursa a companiei electrice de stat Electricite du Liban a declarat ca Primesouth a decis sa inchida turbinele la ora locala 17:00, dupa ce a fost platita cu 2 milioane de dolari din cele 83 de milioane de dolari datorate de guvern.

- Grupul PPC, una dintre cele mai importante companii de energie din regiune, prezenta in cinci țari din sud-estul Europei și cu o capitalizare bursiera de peste 3 miliarde de euro, a inregistrat, in primele șase al anului, o creștere a profitabilitații operaționale, pe fondul diminuarii cheltuielilor…

- Ultima ora! Trei accidente in 500 de metri pe autostrada spre mare: Coada de masini de cinci kilometriEste o coada imensa, de aproape cinci kilometri, sambata dimineata, in drumul spre mare, din cauza unor accidente rutiere care au avut loc pe A2 spre Constanta, anunța antena3.ro. CITESTE SI…

- Traficul feroviar pe 13 intervale de cale ferata de pe raza Regionalelor CF Bucuresti, Timisoara, Cluj, Iasi si Brasov se desfasoara in conditii speciale, cu limitarea vitezei de circulatie a trenurilor, din cauza temperaturilor ridicate inregistrate la nivelul sinei, informeaza CFR SA. ‘Pe raza Regionalelor…