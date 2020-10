Stiri pe aceeasi tema

- Germania a introdus ventilarea spatiilor interioare in formula guvernamentala de combatere a pandemiei COVID-19, cancelarul german Angela Merkel explicand noua masura ca probabil una din cele mai „ieftine si eficiente” metode de stopare a raspandirii virusului.

- Cancelarul Germaniei a declarat ca simpla ventilare a incaperilor, inclusiv in timpul iernii, chiar daca este frig, este unul dintre cele mai simple și mai eficiente moduri de prevenire a infecției cu coronavirus, scrie The Guardian.Ventilarea incaperilor a fost inclusa oficial pe lista masurilor recomandate…

- Șeful agenției de informații militare a Germaniei a fost demis pe fondul eforturilor guvernului condus de Angela Merkel de a combate influența extremei drepte în armata germana, relateaza Euractiv și BBC.Christoff Gramm începuse reforme pentru a contracara legaturile dintre extrema…

- Cancelarul german Angela Merkel este in favoarea aplicarii la nivel national a unei amenzi minime de 50 de euro pentru persoanele care sunt prinse fara masca in magazine sau in transportul public, au indicat surse pentru dpa, preluate de Agerpres.

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Bistrita-Nasaud, impreuna cu procurori D.I.I.C.O.T. – B.T. Bistrița-Nasaud, au efectuat trei percheziții domiciliare intr-un dosar de trafic de minori, trafic de persoane și spalarea banilor. Un barbat de 36 de ani a fost reținut, fiind…

- Dupa ce Rusia a anunțat ca este primul stat din lume care a dezvoltat un vaccin impotriva noului coronavirus, mai multe organisme și organizații sanitare au recționat. Printre cei care sunt sceptici in eficiența unui vaccin care ar putea sa apara pe piața este și imunologul Virgil Paunescu, managerul…

- Germania va continua sa faca eforturi pentru incheierea unui nou acord de parteneriat cu Marea Britanie pana la sfarsitul anului, dar Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca pentru o rupere brusca a legaturilor din 2021, a declarat miercuri cancelarul Angela Merkel, in cadrul unei alocutiuni rostite…

- In ultimele 24 de ore, oamenii legii din Braila au verificat zonele aglomerate, centrele comerciale, pietele si terasele, dar si zeci de soferi, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta.