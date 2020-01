Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 17 dec – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat la telefon cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel, chestiuni ce țin de asigurarea securitații energetice a statelor UE, anunța serviciul de presa al Kremlinului. © Sputnik / Сергей ГунеевUE se opune sancțiunilor SUA impotriva…

- Amintirea crimelor naziste este ”inseparabila” de identitatea germana, a declarat vineri cancelarul german Angela Merkel in fostul lagar nazist Auschwitz, relateaza AFP, potrivit news.ro.Prima sa vizita in acest fost lagar, un simbol al Holocaustului, intervine in contextul in care Partidul…

- Administratia Vladimir Putin a avertizat, miercuri, ca va lua masuri de retorsiune fata de hotararea Germaniei de expulzare a doi diplomati rusi, anunța MEDIAFAX.Citește și: Cel mai bogat ministru din cabinetul Orban-Ce avere are Monica Anisie . "Rusia este nevoita sa adopte masuri…

- Mentinerea NATO este de o importanta suprema pentru Germania, a subliniat miercuri cancelarul german Angela Merkel, cu mai putin de o saptamana inaintea Summitului de la Londra al organizatiei nord-atlantice, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Sefa executivului german a raspuns astfel la…

- Peste 20 de sefi de stat sunt asteptati sa ia parte la un eveniment de comemorare a Holocaustului, cu prilejul implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarului de exterminare de la Auschwitz, a anuntat miercuri presedintele israelian Reuven Rivlin, transmite dpa. Presedintii Rusiei, Frantei, Germaniei,…

- „Ar fi o greseala sa subminam NATO. Fara Statele Unite, nici Germania, nici Europa nu vor fi capabile sa se protejeze efectiv”, a scris Mass intr-un editorial publicat online de Der Spiegel, citeaza Reuters. Maas a sustinut apelul lui Macron pentru consolidarea capacitatii de aparare a Europei.…

- Partidul german de orientare extrema dreapta, Alternativa pentru Germania, a obținut mai multa susținere în urma alegerilor regionale din landul Thuringia, depașind partidul cancelarului Angela Merkel, Uniunea Creștin-Democrata, conform sondajelor de la ieșirea de la urne, scrie Mediafax, citând…