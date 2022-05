Germania nu mai vrea să trimită arme Ucrainei. Motivul? Schimbare de poziție in Germania: la inceputul lui aprilie, 55% din cetațeni susțineau livrarea de tancuri Ucrainei. In prezent, sprijinul s-a redus semnificativ. La fel a scazut susținerea pentru cancelarul Olaf Scholz, potrivit Deutsche Welle . Zilele acestea guvernul german și-a modificat poziția in contextul razboiului din Ucraina și vrea acum sa livreze acestei țari tancuri. Se pare ca presiunea politica in acest sens a devenit prea mare. Populația Germaniei, pe de alta parte, nu mai sprijina livrarile de arme grele așa cum o facea la inceputul lunii. In sondajul de opinie lunar Deutschlandtrend,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

