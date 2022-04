Germania nu mai bagă obligatoriu în carantină pacienții cu COVID-19 Conform acordului de luni, cetatenii infectati cu noul coronavirus vor fi sfatuiti de la 1 mai sa evite contactul cu alte persoane, insa nu vor mai primi instructiuni oficiale de la departamentele din domeniul Sanatatii, transmite Noi.md cu referire la stiridiaspora.ro. Totusi, aceasta relaxare nu se va aplica angajatilor din sanatate si din centrele de ingrijire, care vor trebui sa isi incheie Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

