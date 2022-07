Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a anuntat, miercuri, ca va livra arme aliatilor din estul Europei care, in schimb, vor trimite arme din era sovietica in Ucraina, relateaza dpa. Justificarea este ca ar mai usor pentru ucraineni sa foloseasca echipament din epoca sovietica. Guvernul „a concretizat acum…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a participat, in data de 19 ianuarie, la reuniunea secretarilor generali ai EUROCHAMBRES (ECH), fiind reprezentata de secretarul general al organizației, dl. Ovidiu Silaghi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- N.Dumitrescu Avand in vedere problemele generate de pandemie, de razboiul de la granița Romaniei, criza energetica și nu numai, ce au generat creșteri in lanț ale prețurilor etc., joi, la Ploiești, a fost organizata o dezbatere in care, fața in fața, s-au aflat reprezentanții autoritaților și cei ai…

- ”In urma apelului de candidaturi lansat de MIPE pentru exprimarea interesului privind participarea la procesul de selectie a organizatiilor neguvernamentale ca membre in Comitetul de Monitorizare a Planului National de Redresare si Rezilienta (CM PNRR), in perioada 23 mai – 27 mai 2022, au fost depuse…

- Ministerul Securitatii Sociale si Migratiei din Spania a anuntat vineri ca va relaxa regimul vizelor pentru lucratorii straini, pentru a face fata cererii de forta de munca, transmite Reuters.Economia spaniola se confrunta cu dificultati de a gasi angajati in domenii cum ar fi turismul, constructiile,…

- Germania urmeaza sa livreze un sistem perfectionat de aparare antiaeriana, in masura ”sa apere un oras mare de raiduri” rusesti, a anuntat, miercuri, cancelarul german Olaf Scholz, relateaza AFP. ”Guvernul german a decis sa furnizeze sistemul de aparare anti-aerian cel mai modern de care dispune Germania,…

- Peste 30 de firme și 800 de studenți au participat la Bursa Locurilor de Munca a UAV, eveniment organizat de Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad și Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad, la Expo Arad. „Ma bucur ca studenții au raspuns pozitiv invitației de a participa la aceasta bursa realizata…

- COMUNICAT DE PRESA Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partener in cadrul proiectul transfrontalier Romania-Ungaria, Initiativa Comuna pentru Ocuparea Forței de Munca, acronim JEDI, proiect finanțat prin Programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014 – 2020, organizeaza: …