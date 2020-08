Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de oameni se stransesera sambata la pranz in centrul Berlinului, pentru un weekend de manifestatii impotriva restrictiilor impuse pe fondul pandemiei cu noul coronavirus, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Manifestantii, dintre care doar putini purtau masti, au inceput sa se adune pe bulevardul…

- Germania isi ridica restrictiile impuse muncitorilor sezonieri straini, majoritatea din Romania si Polonia, pentru ca acestia sa culeaga recoltele agricole, a anuntat miercuri ministrul Agriculturii Julia Klockner, relateaza AFP. Muncitorii care vin din alte state membre UE vor putea sa intre…

- Germania va ridica incepand de saptamana viitoare restricțiile impuse lucratorilor sezonieri din Uniunea Europeana și țarile Schengen, a declarat miercuri ministrul Agriculturii, Julia Kloeckner, citata de Reuters, scrie Mediafax.

- Profesorul Vasile Astarastoae susține ca in Europa de Est, inclusiv in Romania, a circulat o tulpina mai putin patogena a coronavirusului. Un critic al masurilor dure de restricții, acesta a acuzat ca s-a creat „balamuc inutil” și iritare.Citește și: Meteorologii au emis prognoza pentru urmatoarele…

- Politia germana a arestat sambata circa 60 de protestatari care au luat parte la mai multe manifestatii desfasurate la Berlin impotriva restrictiilor instituite pentru combaterea epidemiei de COVID-19, potrivit ziarului Tagesspiegel, citat de Agerpres.Persoanele retinute au incalcat dispozitiile oficiale…

- Guvernul Romaniei a mai dat un pumn in gura Constitutiei. Nu intelege s-o respecte, dand un prost exemplu si generand un precedent periculos. Pandemia nu este un motiv. Si alte tari au rezultate foarte bune in controlul pandemiei fara sa incalce Constitutia. Mai degraba vad aici o sete de putere absoluta,…

- Restricțiile impuse de COVID-19 vor fi scoase pe masura ce situația va corespunde recomandarilor medicilor. Declarația a fost facuta de președintele țarii, Igor Dodon, intr-un interviu pentru Europa Libera. "Faptul ca avem pe zi 60, 70 sau 100 de cazuri confirmate, aceasta nu inseamna ca noi am trecut…

- Omenirea traverseaza cea mai mare scadere a emisiilor de carbon inregistrata vreodata, pentru ca nici un razboi, nici o recesiune, nici o pandemie anterioara nu au avut un impact atat de dramatic asupra emisiilor de CO2 in secolul trecut, precum Covid-19, informeaza BBC, potrivit MEDIAFAX.Dar,…