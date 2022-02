Germania interzice difuzarea Russia Today în germană ​Germania interzice difuzarea în țara a Russia Today în limba germana (RT DE), post lansat în 16 decembrie și a carei transmitere prin satelit fusese deja suspendata.



&"Difuzarea programului de televiziune RT DE&", care mai poate fi urmarit pe site și pe o aplicație mobila, a fost &"interzisa&" pentru ca &"nu a fost nici solicitata, nici acordata autorizația necesara conform legii mass-media&", se arata într-un comunicat al autoritații germane în domeniu, citat de AFP.



Youtube suspendase deja contul de limba germana Russia Today în ziua în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania a interzis, miercuri, difuzarea canalului de stiri Russia Today in limba germana (RT DE), a carui transmitere prin satelit fusese deja suspendata, informeaza AFP, citata de Agerpres . Blocarea postului TV, considerat instrument de propaganda al Kremlinului in țarile in care emite, vine pe fondul…

- Autoritatea germana de reglementare in domeniul media (ZAK) a anuntat miercuri ca interzice difuzarea canalului de stiri Russia Today in limba germana (RT DE), lansat pe 16 decembrie si care a primit deja interdictie de difuzare prin satelit, intr-un context de tensiuni intre Moscova si occidentali,…

- Autoritatea germana de reglementare a presei (ZAK) a anuntat miercuri interzicerea difuzarii in Germania a postului rus RT in limba germana, lansat la 16 decembrie, a carei difuzare prin satelit a fost deja interzisa, pe fondul unor tensiuni intre Moscova si Occident, informeaza News.ro . ”Difuzarea…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat joi ca puterile occidentale sunt unite in fata Rusiei, iar Moscova nu se bucura de o „forta” comparabila cu a lor, relateaza AFP si EFE. Blinken a insistat ca atat SUA, cat si partenerii lor europeni demonstreaza o „unitate” pe care Moscova nu o…

- Ministrul de externe german Annalena Baerbock si omologul sau rus Serghei Lavrov au avut marti, intr-o conferinta de presa la Moscova, o disputa pe tema canalului de stiri Russia Today in limba germana (RT DE), transmite dpa. Dupa discutiile purtate la Moscova, Lavrov a afirmat ca RT - fosta…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a transmis luni ca „nu regreta nicio secunda” ca a revenit in Rusia din Germania si i-a indemnat pe ruși sa nu le fie frica. Mesajul militantului anticorupție pe rețelele sociale a fost transmis in ziua cand se implinește exact un an de la arestarea sa, relateaza Afp,…

- Autoritatea germana de reglementare a mass-media a oprit miercuri difuzarea postului de știri Russia Today pe motiv ca televiziunea ruseasca nu are o licența valida, relateaza AFP citat de Agerpres . „Nicio autorizatie de radiodifuziune nu a fost ceruta si nici acordata de Mabb”, au explicat oficialii…

- Germania a suspendat miercuri difuzarea prin satelit a canalului de stiri Russia Today in limba germana (RT DE), in absenta unei licente valide, provocand iritarea Moscovei, care a amenintat cu represalii, informeaza AFP.