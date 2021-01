Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Aflata de cateva saptamani intr-un ”lockdown” rigid, Germania consemneaza o ”stagnare la nivel ridicat” a numarului de contagiuni, situație care nu permite urmarirea eficienta a lanțurilor de infectare, avertizeaza cancelarul federal Angela Merkel. Din acest…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Pe fondul dificultaților financiare intampinate de companii și de consumatori ca urmare a ”lockdown”-ului impus de guvern pentru oprirea raspandirii noului coronavirus, Bundestagul german a adoptat o serie de modificari la legea insolvenței. Anterior modificarilor,…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Lista restricțiilor impuse de guvernul federal și landuri este lunga. Multe la numar și tot mai neobișnuite, ori de-a dreptul ieșite din comun, sunt și recomandarile, dojenile și avertismentele adresate in ultima perioada poporului de catre lideri politici mai…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Strategia germana privind rolul concernului tehnologic chinez Huawei in dezvoltarea infrastructurii 5G, pare sa se apropie de forma finala. Ministrul federal de Interne, conservatorul bavarez Horst Seehofer, a subliniat ca nu se urmarește interzicerea controversatelor…

- Germanilor li se spune sa se pregateasca pentru interzicerea artificiilor in sarbatorile lor tradiționale de Anul Nou, singura perioada a anului in care persoanelor private li se permite in mod legal sa le cumpere. Autoritațile spera ca interdicția va reduce numarul de persoane care au nevoie de tratament…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Sindicatul Poliției din Germania (GdP) estimeaza ca numarul sinuciderilor in randul agenților ale caror drepturi le reprezinta este de aproape doua ori mai mare decat in restul societații. ”Unele dintre clipele traite in timpul serviciului sunt copleșitoare,…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Andy Grote, ministru de interne in landul Hamburg, avertizeaza ca autoritațile se vor asigura ca regulile ce prevad limitarea drastica intalnirilor private sunt respectate cu strictețe, inclusiv prin autorizarea patrunderii agenților de poliție in casele oamenilor.…