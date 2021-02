Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut in Germania, in ultimele 24 de ore, cu 11.869, la 2.414.687, potrivit Institutului Robert Koch (RKI), relateaza Reuters. Bilantul mortilor din cauza covid-19 a crescut cu 385 la 69.125, de la inceputul epidemiei.

- Punctul de pensie va crește. Guvernul urmeaza sa aprobe in cadrul unei ședințe care va avea loc joi, un proiect de ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative. De cand va crește punctul de pensie? Conform proiectului de OUG, punctul…

- Guvernul german pregateste un program de sprijin in valoare de 900 milioane de euro pentru aeroporturile cu probleme, pachet care se va adauga miliardelor de euro alocate deja pentru ca sectorul aviatiei sa depaseasca criza coronvirusului, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Potrivit unui…

- Guvernul intenționeaza sa continue în urmatorii ani schemele de ajutor de stat în vigoare. Unele dintre ele urmeaza a fi modificate în acest sens, conform unui raport al Ministerului Finanțelor. Potrivit documentului, scheme de ajutor de stat care vor fi derulate în perioada…

- Comisia Europeana va sprijini intentia Poloniei de a furniza Ucrainei inca 1,2 milioane de doze de vaccin AstraZeneca impotriva coronavirusului, a declarat miercuri guvernul de la Kiev intr-un comunicat citat de Reuters, noteaza Agerpres. Vicepresedinte Comisiei Europene Valdis Dombrovskis a afirmat…

- Guvernul german a majorat luni la 34,1 milioane numarul persoanelor aflate in categoria cu risc inalt in fata contaminarii cu noul tip de coronavirus si care sa poata primi vouchere pentru achizitia de masti cu grad ridicat de protectie, informeaza dpa, potrivit AGERPRES. Astfel, guvernul…

- Germania a injectat in primele doua zile ale campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 aproape 42.000 de doze din vaccinul Pfizer-BioNTech, estimand ca pana pe 31 decembrie vor fi distribuite in total circa 1,3 milioane de doze din acest vaccin catre cele 440 centre de vaccinare create in aceasta…